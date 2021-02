Mercadante critica ataques do Clube Militar: precisamos de uma frente democrática de combate ao fascismo

Segundo Aloizio Mercadante “as forças do atraso e do autoritarismo seguem testando seus limites, saudosos de um passado de dor, de violência e de ditadura, que não pode ser reescrito e que não voltará” edit

247 - O ex-ministro e atual presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, respondeu aos ataques do Clube Militar, que buscou defender os ataques do deputado Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele ressaltou que “as forças do atraso e do autoritarismo seguem testando seus limites, saudosos de um passado de dor, de violência e de ditadura, que não pode ser reescrito e que não voltará”.

Por isso, o ex-ministro petista defendeu “uma ampla e vigorosa resposta a esses ataques sucessivos e articulados”. “É dever de todos os democratas deste país a construção de uma ampla frente democrática, que não se confunda com os diversos projetos de poder e de país. Uma frente para combate ao fascismo e a defesa incondicional do estado democrático de direito e todos os valores que ele representa”, reforçou e nota.

Confira

Em resposta à nota do Clube Militar, que defende os inaceitáveis ataques do deputado Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio regime democrático, conquistado depois de muita luta e resistência contra o regime de exceção implantado no Brasil em 1964, reafirmo que a democracia é um sistema tão flexível e generoso, que até os que a negam e que a agridem cotidianamente podem se eleger presidente ou deputado. Mas, as forças do atraso e do autoritarismo seguem testando seus limites, saudosos de um passado de dor, de violência e de ditadura, que não pode ser reescrito e que não voltará.

Precisamos de uma ampla e vigorosa resposta a esses ataques sucessivos e articulados. É dever de todos os democratas deste país a construção de uma ampla frente democrática, que não se confunda com os diversos projetos de poder e de país . Uma frente para combate ao fascismo e a defesa incondicional do estado democrático de direito e todos os valores que ele representa.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.