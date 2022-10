Mercado de apostas aponta vitória de Lula no segundo turno das eleições: 62%

Apoie o 247

247 - Às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, um levantamento feito pelo Odds Scanner, um comparador de apostas esportivas, detectou que o ex-presidente Lula (PT) tem 62% de chances de vencer a eleição presidencial, ante 38% de Jair Bolsonaro (PL).

Em um cenário de grande polaridade política e crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil, a corrida presidencial de 2022 tem atraído o interesse de apostadores. Na Betfair Exchange, um dos maiores sites de apostas no País, por exemplo, já foram apostados mais de R$ 87 milhões - perto do primeiro turno, o valor era de R$ 21 milhões e, em julho, se aproximava de R$ 3,1 milhões.

Esta é a segunda vez que o Odds Scanner realiza o levantamento. Nas vésperas do primeiro turno, Lula possuía 68% de chance de vencer, enquanto a probabilidade de Bolsonaro era de 28%.

O levantamento só foi possível pois, em junho deste ano, o comparador de odds esportivas lançou o Live Tracker - Odds das Eleições Presidenciais 2022, plataforma capaz de analisar e comparar as probabilidades de vitória dos candidatos à presidência. Na época, Lula já estava na liderança, com 65% de probabilidade de vencer, enquanto Jair Bolsonaro somava 36%.

A ferramenta cruza dados atualizados de casas de apostas que atuam no país, notícias recentes e histórico dos candidatos, assim como pesquisas de intenção de voto. As odds e a probabilidade de vencer são atualizadas a cada 12 horas (é importante ressaltar que as odds são inversamente proporcionais à probabilidade de vitória).

