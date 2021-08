Meritocracia: governo Bolsonaro quer dar bônus no Bolsa Família a quem arrumar emprego formal

Membros dos Ministérios da Cidadania e da Economia avaliam que beneficiários do programa rejeitam a formalização do vínculo porque deixariam de receber a renda edit

Revista Fórum - Integrantes do governo de Jair Bolsonaro defendem que os beneficiários do Bolsa Família —ou do programa social que vier a substituí-lo— recebam um bônus caso consigam trabalho formal.

Para os que defendem a medida, o bônus deveria estimular a busca por emprego formal. A família, portanto, teria um aumento duplo na renda: o salário pago pela empresa e também o bônus transferido pelo programa do governo.

O tal bônus, que o governo avalia em torno de R$ 200, bem como o benefício em si, deverá ter um prazo para ser encerrado após a carteira de trabalho ter sido assinada. Tanto o prazo quanto o valor adicional ainda estão em discussão, pois dependem de Orçamento federal.

Uma família cadastrada no Bolsa Família recebe hoje R$ 190 por mês, valor bem inferior ao salário mínimo em 2021, de R$ 1.100 por mês, que geralmente é usado como piso para trabalhadores com carteira assinada.

