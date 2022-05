Merval diz que Bolsonaro quer armar milícia para conturbar as eleições e implantar ditadura

Apoie o 247

ICL

247 - "A afirmação do presidente Bolsonaro de que a população brasileira deve se armar para defender a democracia é de uma irresponsabilidade sem tamanho", afirma o jornalista Merval Pereira.

De acordo com o colunista do Globo, o ocupante do Palácio do Planalto usa esse argumento para conclamar a população a supostamente reagir a uma ditadura. Na verdade, denuncia, é Bolsonaro quem quer implantá-la.

[Bolsonaro] "Só aceitará o resultado da eleição se for vitorioso. Caso contrário, vai dizer que foi roubado e fará um tumulto para impedir a posse de quem for eleito. Como domina o Congresso, que não irá abrir processo de impeachment, como deveria, vamos ficar na mão de um presidente transtornado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista agora percebe o que a maioria das forças políticas democráticas já tinha constatado: que a derrota de Bolsonaro é cada vez mais clara, o que o leva a elevar o tom e contestar as instituições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nunca vimos uma situação como essa, totalmente anormal numa democracia. Bolsonaro diz que não vai dar golpe, mas alimenta a ideia de quem vai dar o golpe é o PT. O que alega é que será uma eleição fraudada para dar a vitória a Lula. Incentiva seus seguidores a reagir, como se isso estivesse mesmo acontecendo. Está preparando uma milícia para reagir ao resultado das urnas. Sua retórica está cada vez mais violenta", conclui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE