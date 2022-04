Merval Pereira avalia que revelação do orçamento secreto pode abalar a base parlamentar do governo

Apoie o 247

ICL

247 - A decisão do presidente do Senado de enviar ao STF informações sobre parlamentares que receberam verbas do orçamento secreto pode causar estragos na base de apoio de Jair Bolsonaro no Congresso.

O jornalista Merval Pereira avalia que a Câmara será obrigada a fazer o mesmo, o que poderá provocar abalos no centrão, que constitui a principal base de apoio parlamentar de Jair Bolsonaro.

Muitos dados já estão sendo revelados, como o envio de verbas do presidente da Câmara, Arthur Lira, para regiões onde atua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista avalia que se for divulgada a relação final dos parlamentares beneficiados com as colossais somas de dinheiro do orçamento secreto, o país terá a ideia exata da influência de Arthur Lira nas campanhas eleitorais e no resultado final das eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a lista completa, muitos deputados se sentirão menosprezados, porque os mais próximos do presidente da Câmara receberam mais do que outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isto pode criar problemas na base de sustentação do governo, avalia Merval Pereira.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE