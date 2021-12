Merval sinaliza que pode votar em Lula se terceira via continuar encalhada

Apoie o 247

ICL

247 - O colunista Merval Pereira, a encarnação do antipetismo, admitiu a possibilidade de votar em Lula. A prioridade, segundo ele, é tirar Bolsonaro, e a terceira via, seu caminho preferido, não sai do lugar. O breve artigo foi publicado no Globo.

"Se houver uma terceira via capaz de disputar o segundo turno, tirar Bolsonaro, essa terceira via será fortalecida e muita gente que hoje está com Lula vai sair. Só que ela não sai do lugar. Parecia que Moro tinha se descolado dos outros, com dois dígitos, mas se ficar tecnicamente empatado com Ciro Gomes, a escolha fica fácil para quem é contra Bolsonaro", escreve, em referência à pesquisa Ipec, que mostra Moro com 6% e Ciro com 5%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE