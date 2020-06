Mesmo ausentes de ato do "Direitos Já", Lula e PT são alvo de intolerância nos bastidores

Apesar de não estarem presentes no ato virtual do movimento "Direitos Já", em que participaram lideranças políticas de diferentes setores, da esquerda à direita, entre eles notórios golpistas e neoliberais, Lula e o PT estão sendo criticados pelo discurso feito no ato pelo ex-prefeito de São Paulo e candidato nas eleições presidenciais de 2018, Fernando Haddad edit