Mesmo com quarentena, Brasil tem alta de 6% no número de assassinatos

247 - Mesmo com a quarentena por causa da pandemia de Covid-19, que diminui a circulação de pessoas, o Brasil registrou aumento de 6% no número de assassinatos durante o primeiro semestre de 2020.

A Região Nordeste é uma das responsáveis pela alta, informa o G1. Em seis meses, foram registradas no país 22.680 mortes violentas, contra 21.357 no mesmo período do ano passado. Ou seja, 1.323 mortes a mais.

O aumento de mortes acontece mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, que fez com que estados adotassem diversas medidas de isolamento social. Ou seja, houve alta na violência mesmo com menos pessoas nas ruas.

A alta de mortes neste ano interrompe uma tendência de queda no país nos últimos anos. No ano passado, a foi de 19%, e o número total de vítimas foi o menor desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados.

O Nordeste, que havia puxado a queda dos últimos anos, foi o responsável por puxar a alta nos seis primeiros meses de 2020. Os assassinatos na região cresceram 22,4% no semestre. Em outras três regiões (Norte, Centro-Oeste e Sudeste), o número de crimes violentos foi menor na comparação com o ano passado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.