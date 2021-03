Mesmo sem leitos de UTI na cidade, grupo protesta contra restrições em Caldas Novas (vídeo)

247 - Mesmo com Goiás tendo batido recorde de mortes diárias por Covid-19 nesta quarta-feira (3), com 169 óbitos, um grupo de moradores de Caldas Novas invadiu a prefeitura da cidade para protestar contra decreto que limita o horário de funcionamento do comércio.

Aos gritos de "queremos trabalhar", parte da população participou do ato organizado pela Associação de Bares, Restaurantes e Músicos de Caldas Novas (Abracaldas). O presidente da entidade, Fabrício Arantes, diz que o movimento foi pacífico. "O pessoal foi para a porta da prefeitura. Nós tentamos ao máximo segurar para não ter nenhum tipo de confusão. Nosso movimento é pacífico, nós só queremos ter o direito de trabalhar e conseguir permanecer de pé, porque está muito difícil. As pessoas entraram no hall da prefeitura, e nós pedimos para voltarem. Nosso movimento é pacífico e visa apenas manter empregos".

O decreto, editado nesta quarta-feira, reduz o horário no qual atividades profissionais, liberais, autônomas, industriais, e comerciais em geral podem funcionar: das 6h às 18h. Nesta categoria estão bares, lanchonetes, restaurantes, distribuidoras de bebidas, lojas de conveniências, pizzarias, espetinhos, hamburguerias, pit dogs e similares.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde desta terça-feira (2), Caldas Novas já registrou 5.100 casos confirmados e 92 mortes pela Covid-19.

Por meio de nota, a prefeitura afirmou que o objetivo das restrições é conter o avanço da pandemia na cidade. De acordo com o texto, Caldas Novas não tinha nenhum leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponível na manhã desta quarta-feira.



"A Prefeitura de Caldas Novas repudia a invasão do prédio do órgão por parte de manifestantes, na manhã desta quarta-feira, 3. O grupo se posicionou contra o novo decreto que entrou em vigor hoje com medidas ainda mais restritivas de contágio contra a Covid-19. Eles chegaram a entrar na Prefeitura, mas em seguida saíram. Apesar do ato, não houve contratempo.

A Prefeitura de Caldas Novas esclarece que o objetivo do decreto é manter todas as atividades não essenciais suspensas a partir das 18 horas, por sete dias. Nesta terça-feira, o Brasil registrou 1.726 mortes, em 24 horas , sendo um deles em nossa cidade. Com isso, o país bateu um novo recorde na pandemia com um total de 257,5 mil vidas perdidas para o coronavírus. Caldas Novas está com 100% da ocupação de UTIs lotadas, tanto para Covid-19 quanto para outras situações".

