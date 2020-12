Meta de Salles apresentada ao Acordo de Paris emite 400 milhões de toneladas a mais do que o previsto em 2015

247 - A nova meta ambiental apresentada pelo ministério do Meio Ambiente ao Acordo de Paris permite a emissão de 400 milhões de toneladas a mais do que o previsto quando o acordo foi assinado, em 2015.

Há cinco anos atrás, o Brasil se comprometeu em reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em 43%. No entanto, conforme reportado no G1, a base de cálculo para a taxa foi aumentada enquanto a taxa em si foi mantida. A base é o valor correspondente às emissões no ano de 2005, que foi revisado de 2,1 bilhões de toneladas para 2,8 bilhões de toneladas de gases do efeito estufa emitidos.

Como as emissões foram revisadas para cima, a taxa também teria de ser revisada para cima. Especialistas afirmaram ao G1 que esta teria de ser de ao menos 57%.

Fazendo as contas, em 2015 a meta de 43% significava emitir 1.2 bilhões de toneladas. A mesma meta, com a base de cálculo revisada, permite a emissão 1.6 bilhões de toneladas.

