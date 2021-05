Metade dos brasileiros nunca confia na palavra de Jair Bolsonaro

247 – Após chegar ao poder por meio de uma eleição marcada por disparos de fake news e também manchada pela exclusão artificial do ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro se mantém no poder através de mentiras e não merece a confiança da grande maioria dos brasileiros, segundo aponta o Instituto Datafolha.

"Pesquisa Datafolha feita na terça (11) e quarta-feira (12) mostra que 50% dos brasileiros dizem nunca confiar nas declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Uma fatia de 34% dos entrevistados afirma acreditar às vezes e apenas 14% respondem que sempre confiam no mandatário; 1% não sabe", aponta reportagem deste domingo.

"A taxa de confiança plena é a menor desde o início da série histórica, em agosto de 2019, ao passo que a desconfiança total é a maior do período. O comparativo do indicador ao longo do governo reforça o cenário negativo para Bolsonaro, com uma severa corrosão da credibilidade do presidente", aponta ainda o texto.

