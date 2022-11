Michelle Bolsonaro compartilha vídeo em que senador bolsonarista defende impeachment de Alexandre de Moraes

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou um vídeo publicado no perfil do senador Luis Carlos Heinze (PP) em que o parlamentar bolsonarista defende o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Na postagem, feita na quinta-feira (10), Michelle também pediu que seus seguidores assistam o vídeo até o final, diz o Metrópoles.

Nele, Heinze diz no plenário do Senado que Moraes “extrapolou todas as barreiras constitucionais” e que o comportamento do magistrado é “abusivo” e que ele teria cometido atos “flagrantemente inconstitucionais”.

Heinze também diz que Moraes teria praticado “desmandos” que levam o país para uma “escalada autoritária”.

