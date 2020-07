Michelle Bolsonaro testa negativo para Covid-19 após Bolsonaro dizer estar contaminado

“Minhas filhas e eu testamos negativo para Covid-19. Agradeço as orações”, postou Michelle Bolsonaro nas redes sociais. Nesta terça-feira (7), Jair Bolsonaro disse estar contaminado pelo novo coronavírus edit

247 - A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais para anunciar que o teste feito por ela e pelas filhas apresentou resultado negativo para o novo coronavírus. “Minhas filhas e eu testamos negativo para Covid-19. Agradeço as orações”, postou Michelle no Instagram.

Nesta terça-feira (7), Jair Bolsonaro disse estar contaminado pela Covid-19 e que estava se tratando com cloroquina. O medicamento porém não tem eficácia reconhecida pelas principais organizações médicas globais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS).

