Michelle Bolsonaro vai à polícia denunciar supostas calúnias contra ela nas redes sociais

247 - Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro, foi ouvida na tarde desta quinta-feira, 24, na Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) em São Paulo, em inquérito que investiga ofensas sofridas por ela via internet.

Michelle Bolsonaro ficou cerca de 10 minutos no prédio do DEIC e deixou o local sem fazer declarações à imprensa, segundo o G1. A polícia afirma que Michelle fez um requerimento para que sejam investigadas ofensas recebidas por ela na internet, que podem configurar crime contra a honra.

Ela é alvo da investigação sobre “rachadinha” que atinge o senador Flávio Bolsonaro. Os investigadores apuram o depósito de R$ 89 mil reais em sua conta bancária depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio.

