Michelle Bolsonaro vota no Distrito Federal usando camisa em homenagem a Israel

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro compareceu às urnas na manhã deste domingo (30) em uma seção eleitoral no Distrito Federal para votar no segundo turno vestida com uma camisa em homenagem a Israel.

Em uma foto publicada em rede social, ela escreveu: "Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre o Brasil e sobre Israel. Deus, pátria, família e liberdade".

A esposa de Jair Bolsonaro demonstra assim lealdade a outro país, que pratica o apartheid e o genocídio contra o povo mártir da Palestina.

Deus, Pátria, Família, Liberdade.#BolsonaroReeleito2️⃣2️⃣ #Bolsonaro #BolsonaroReeleito pic.twitter.com/2DmyZ6IcDC — Michelle Bolsonaro - Liberdade e Notícias (@MichelleBols0n) October 30, 2022

