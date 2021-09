'Mídia dá grande destaque, mas ato do MBL é inexistente', diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, ironizou o fracasso dos atos contra Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula (PT) organizados pelo MBL e outras organizações golpistas da direita - que buscam a chamada “terceira via”.

“Ato do MBL hoje no Rio, com o lema ‘nem Lula nem Bolsonaro’, foi mostrado pela imprensa com grande destaque. Vi o vídeo e não consegui encontrar o ato. Não foi pequeno, foi inexistente. Uma rua vazia”, destacou nas redes sociais.

Ato do MBL hoje no Rio, com o lema "nem Lula nem Bolsonaro", foi mostrado pela imprensa com grande destaque. Vi o vídeo e não consegui encontrar o ato. Não foi pequeno, foi inexistente. Uma rua vazia. pic.twitter.com/s48GZyZ7yK PUBLICIDADE September 12, 2021

Segundo ele, a palavra de ordem "nem Lula, nem Bolsonaro" significa, na verdade, "Lula não, Bolsonaro talvez". "Quem se junta com esses fascistas quer eleger Bolsodória ou Bolsonaro, ou seja, naturalmente, a continuidade do golpe de Estado de 2016", disse.

Essa faixa significa: "Lula não, Bolsonaro, talvez". Quem se junta com esses fascistas quer eleger Bolsodória ou Bolsonaro, ou seja, naturalmente, a continuidade do golpe de Estado de 2016 pic.twitter.com/LVP86i2egd PUBLICIDADE September 12, 2021

