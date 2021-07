Miguel do Rosário: pesquisa Atlas confirma fortalecimento de Lula e estagnação da terceira via

No cenário extenso, com todos os candidatos, Lula passou de 33 para 39 pontos de maio a julho, e apresenta viés de crescimento acelerado, diz o editor do Cafezinho edit

247 - O jornalista Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, avaliou a nova pesquisa do instituto Atlas sobre o cenário eleitoral de 2022, que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lulda da Silva mantendo a liderança dos eleitores para a Presidência.

Segundo o Atlas, Lula venceria Jair Bolsonaro por 49,2% contra 38,1%, num eventual segundo turno, num cenário com 12,8% de votos nulos ou brancos.

Em sua análise sobre o levantamento, Miguel do Rosário observou quatro tendências. Confira:

1) Ascensão acelerada de Lula. O petista ganhou 17 pontos desde janeiro. Lula começa a disparar em março, quando seus processos judiciais e condenações são inteiramente anulados, primeiro pelo ministro Edson Fachin (8 de março), e, em seguida, por todo o plenário do STF (15 de abril). Com essas decisões, Lula recuperou seus direitos políticos e voltou ao jogo com muito dinamismo.

2) Estabilidade de Bolsonaro. Apesar da rejeição ao presidente estar crescendo, ele mantém um eleitorado cativo em torno de 35%. De janeiro a julho, Bolsonaro não perdeu eleitores.

3) Estagnação, com viés de baixa, de Ciro. O ex-ministro foi o principal prejudicado pela recuperação dos direitos políticos de Lula, e também foi vítima de seus próprios erros e de seu partido. Falaremos desses erros na seção final do post.

4) Tímido fortalecimento de Dória e Eduardo Leite. Ambos os candidatos do PSDB melhoraram sua perfomance. Seus votos somados no cenário extenso os colocam à frente do Ciro. Nos cenários reduzidos, aparecem individualmente em empate técnico com Ciro. Nas tabelas estratificadas, que vamos comentar mais abaixo, “lideram” a terceira via em alguns extratos e regiões.

