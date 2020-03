Miguel Nicolelis assume coordenação da comissão científica do Consórcio Nordeste para combate ao coronavírus

O cientista Miguel Nicolelis revelou nesta terça-feira (31) que assumiu a coordenação da comissão científica do Consórcio Nordeste. Ele fará o trabalho em conjunto com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende edit

247 - O cientista Miguel Nicolelis, conhecido por seu prestígio internacional na área científica, informou nesta terça-feira (31) que assumiu a coordenação da comissão científica do Consórcio Nordeste. Ele fará o trabalho em conjunto com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende.

"Agora é oficial! Com mto prazer aceitei o convite do senhor governador da Bahia, Rui Costa, para coordenar, conjuntamente c/ ex-Ministro da C&T Sérgio Rezende, uma Comissão científica de assessoramento ao consórcio do NE, voltada ao combate da pandemia de coronavírus. Vamos a luta!", disse ele no Twitter.

Na segunda-feira (30), os governadores dos nove estados do Nordeste anunciaram a criação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste.

O colegiado terá como principal função ajudar os governos da região na tomada de decisão sobre as ações de enfrentamento ao novo coronavírus.

O comitê terá reuniões periódicas com autoridades científicas brasileiras e de outros países, emitirá boletins com os números relativos à doença no Nordeste e divulgará orientações baseadas nas pesquisas realizadas pelo grupo.

