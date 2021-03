Miguel Nicolelis: Brasil vai se transformar no maior reservatório biológico do coronavírus no mundo

Para o neurocientista, a falha do governo Bolsonaro em conter a pandemia da Covid-19 ameaça não somente os brasileiros, mas também o restante do mundo. Segundo ele, o risco de novas variantes mais letais emergirem deve crescer, e a comunidade internacional deve tomar medidas efetivas contra Bolsonaro edit

247 - Segundo Miguel Nicolelis, um dos mais renomados neurocientistas, a falha do governo Bolsonaro em conter a pandemia da Covid-19 transforma o Brasil em um "laboratório a céu aberto" para o coronavírus se proliferar e eventualmente mutar em novas variantes, ameaçando a volta à normalidade ao redor do mundo.

"O Brasil é um laboratório a céu aberto para o vírus se proliferar e eventualmente criar mutações mais letais", disse, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. "Isso é sobre o mundo. É global".

Segundo o especialista, a situação brasileira irá chocar o mundo, que se prepara para voltar à normalidade: "Minha previsão é que se o mundo ficou chocado com o que aconteceu em Bérgamo, na Itália, e com o que aconteceu em Manaus há algumas semanas, ficará ainda mais chocado com o resto do Brasil se nada for feito".

Nicolelis instou a comunidade internacional a tomar medidas efetivas contra o governo Bolsonaro, descrito por ele como um "líder tão obtuso, tão atrasado": "O mundo deve se manifestar com veemência sobre os riscos que o Brasil representa para o combate à pandemia", completou.

