Miguel Nicolelis: ‘o vírus está ganhando a guerra no Brasil’

247 - O neurofisiologista e o cientista Miguel Nicolelis alertou para o fato de que "no Brasil, sem duvida, o vírus está ganhando a guerra". "Quando a política bate de frente com a biologia, a biologia ganha de goleada", afirmou ele à GloboNews, após comentar a crise política na crise do coronavírus.

De acordo com o médico, o "distanciamento social é vital, achata a curva e nos ajuda a reduzir curva que virá depois".

"Os estados não estão recebendo ajuda financeira, estratégia, logística, que precisam receber", acrescentou.

O Brasil tem pelo menos 34,4 mil confirmações e 2.181 mortes provocadas pelo coronavírus.

