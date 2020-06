Militante bolsonarista, Sara Winter é expulsa do DEM

Ato de expulsão da ativista e militante de extrema direita Sara Winter já foi assinado. “As atitudes dela são contrárias aos padrões éticos e aos princípios do partido. Ela já está afastada”, disse o presidente do DEM, ACM Neto edit

247 - A direção nacional do DEM expulsou a ativista de extrema direita e militante bolsonarista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, do partido. Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, o ato de expulsão já foi assinado, faltando apenas ser publicado. “As atitudes dela são contrárias aos padrões éticos e aos princípios do partido. Ela já está afastada”, disse o presidente do DEM, ACM Neto.

Ainda de acordo com a reportagem, a resolução destaca que o partido o partido aplicou “medida de disciplinar e expulsão com cancelamento de filiação partidária ante o cometimento de infração de natureza grave”.

Ainda segundo o DEM, ela integraria "movimentos radicais contra o Estado de Direito e o Regime Democrático”.

Sara Winter é investigada no âmbito do inquérito das fake news e poderá ser presa por ameaçar integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

