Secretário do PT é preso em Goiás por usar adesivo "Fora Bolsonaro Genocida" no carro (vídeo)

247 - O professor do ensino médio e dirigente do PT em Goiás Arquidones Bites foi preso na tarde desta segunda-feira (31), pela Polícia Militar em Trindade (GO), por se recusar a tirar de seu carro um adesivo com os dizeres "Fora Bolsonaro Genocida".

Em vídeo, Arquidones reitera que Jair Bolsonaro é "genocida" e os senadores da CPI da Covid fazem a mesma afirmação.

Até o fechamento desta reportagem, o professor estava sendo ouvido na sede da Polícia Federal, em Goiânia, para onde foi levado pelos PMs após a Polícia Civil de Trindade ter se recusado a enquadrar o professor na Lei de Segurança Nacional, como queriam os militares.

Assista ao momento da prisão:

