Militar escalado pelo Planalto para inspecionar urnas espalha fake news e faz militância bolsonarista nas redes sociais

Perfil do coronel do Exército Ricardo Sant'ana no Facebook foi excluído após o Ministério da Defesa, comandado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, ser questionado sobre o tema

247 - O coronel do Exército Ricardo Sant’ana, um dos nove militares escalados para integrar a equipe de nove oficiais escolhidos pelo Ministério da Defesa para inspecionar o código-fonte das urnas eletrônicas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), utiliza as redes sociais para difundir fake news, teses bolsonaristas e para levantar suspeitas sobre as próprias urnas eletrônicas.

De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, uma das postagens do militar chegou a ser marcada como “informação falsa” pelo Facebook. Ainda segundo o colunista, o Ministério da Defesa não se pronunciou sobre a postura do militar nas redes sociais e o coronel apagou o seu perfil no Facebook logo após ser questionado sobre o assunto.

A reportagem destaca ainda, que além dos ataques às urnas eletrônicas, “Sant’anna difunde postagens de políticos que integram a ala mais radical de apoiadores do governo e mira na oposição. “Votar no PT é exercer o direito de ser idiota”, dizia um dos cards reproduzidos pelo militar na rede social.

Em uma outra postagem - em que a senadora e presidenciável Simone Tebet (MDB), defendia que mulheres devem votar em mulheres -, ele escreveu nos comentários que “vaca vota em vaca”.

