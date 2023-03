Militar escalado pelo Planalto para reaver joias sauditas com urgência pegou carona em voo que buscaria ministro

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-servidores do gabinete de Jair Bolsonaro (PL) afirmam que o militar o primeiro-sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, designado pelo coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens do então ocupante do Palácio do Planalto, para tentar reaver as joias sauditas avaliadas em R$ 16,5 milhões que haviam sido retidas pela Receita Federal teria pego "carona" em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que buscaria uma “autoridade ministerial” no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, “o pedido do avião para ir de Brasília a Guarulhos partiu do ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid”. “No pedido para providenciar a aeronave, é destacado que o voo realizado em 29 de dezembro de 2022 buscava ‘atender demandas do senhor presidente da República naquela cidade’”, ressalta a reportagem.

Questionada sobre o assunto, a assessoria de imprensa da FAB disse que o militar destacado para a “missão”, realizou o “aproveitamento de um voo” que buscaria “uma autoridade ministerial”. A FAB, contudo, não informou quem seria a autoridade.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.