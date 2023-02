Militar nega envolvimento com 39kg de cocaína apreendidos em avião da comitiva de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan, preso durante operação contra tráfico internacional de drogas em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que integrava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Japão, em junho de 2019, enviou ao Brasil 247 a seguinte resposta sobre a notícia publicada pelo 247:



“* jamais foi encontrado vestígio de fato delituoso por parte do Sr. Alexandre, o que comprovaria que houve precipitação na condução das investigações;

* o Sr. Alexandre nunca foi preso na Espanha;

* o local de trabalho do Sr. Alexandre fica a 18 km de distância do local em que a droga foi embarcada, de modo que todas as ordens em vigor negligenciadas ou facilitadas não eram de competência do Sr. Alexandre à época; e

* o Sr. Alexandre jamais teve qualquer relação pessoal ou de amizade com o Ex-Presidente Jair Bolsonaro.”



O nome do militar foi mencionado em matéria sobre o uso do cartão corporativo pelo governo de Jair Bolsonaro. A partir de informações requeridas pelo deputado Ivan Valente, descobriu-se que 32 pessoas tinham acesso ao cartão no ano de 2019. Destes, 15 são militares, 7 ainda estavam da ativa e 8 da reserva. Um deles está o nome de Alexandre Augusto Piovesan. Ele aparece na lista de servidor público (de carreira, comissionado ou temporário) que detinha autorização para proceder à execução financeira.

