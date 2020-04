Militares avaliam participação de Mandetta no Fantástico como “molecagem” e cogitam demiti-lo

A mesma ala de militares do Planalto que vetou a demissão do ministro da Saúde Henrique Mandetta agora reconsidera a decisão, após o ministro participar de entrevista exclusiva ao programa Fantástico e fazer críticas ao afrouxamento do isolamento social defendido por Bolsonaro edit

247 - Antes defensores da permanência de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde em prol da estabilidade no governo, ministros da ala militar do Palácio do Planalto começam a rever seus posicionamentos. Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro interpretaram como uma provocação a entrevista exclusiva de Mandetta ao Fantástico, da Rede Globo, em que diz que o governo precisa ter um discurso unificado no combate ao novo coronavírus. A informação é do jornal O Globo.

Na avaliação de parte da ala militar do Planalto, Mandetta agiu com “covardia” e “molecagem” ao criticar publicamente o presidente. Esse grupo considerou a entrevista como uma tentativa de “forçar a sua demissão”, já que Mandetta tem repetido que não vai pedir demissão porque “médico não abandona paciente”. No Fantástico, Mandetta fez questão de criticar pessoas que estejam afrouxando as regras de isolamento e mencionou pessoas que frequentam “padarias”. Na última semana, o presidente circulou por Brasília, entrando em farmácia, padarias e cumprimentou apoiadores nas ruas.

