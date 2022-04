"Militares brasileiros se tornaram alvo de deboche no exterior", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – "O nível de desmoralização das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro já se constitui em ameaça à segurança nacional. Graças à sua cúpula bolsonarista, os militares brasileiros se tornaram alvo de deboche também no exterior. Vergonha para o País", escreveu o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, em seu twitter. Foi uma reação ao escândalo da compra de Viagra e próteses penianas, pelo Ministério da Defesa. Saiba mais:

O vice-presidente Hamilton Mourão concedeu entrevista aos jornalistas Fabio Murakawa e Fernando Exman, do Valor Econômico, em que defendeu a compra de comprimidos de Viagra pelo Ministério da Defesa. Na entrevista, ele afirmou que a crítica "é uma coisa de tabloide sensacionalista".

Mourão reclamou da cobertura do caso. "Lógico que está havendo exagero. Mesmo que seja para o cara usar [para disfunção erétil]. Vamos colocar como funciona o sistema de saúde do Exército: um terço é recurso da União, que é o chamado fator de custo, é a contrapartida da União para os militares. E dois terços é o fundo de saúde que é bancado pela gente. Então, eu desconto 3% do meu salário para o fundo de saúde. E todos os procedimentos que eu faço a gente paga 20%, além dos 3% que ele desconta. Nós temos farmácias. A farmácia vende medicamentos. E o medicamento é comprado com recursos do fundo. Então, tem o velhinho aqui [aponta para si próprio]. Eu não posso usar o meu Viagra, pô? O que são 35 mil comprimidos de Viagra para 110 mil velhinhos que tem? Não é nada", afirmou.

