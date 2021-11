Militares defendem candidatura do ex-juiz suspeito Moro em grupo de WhatsApp

O apoio do grupo, que reúne oito nomes de peso das Forças Armadas, à candidatura do ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra Lula , poderá rachar uma das principais bases de apoio de Jair Bolsonaro: os militares edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A filiação do general Carlos Alberto dos Santos Cruz ao Podemos, partido que lançou ex-juiz Sergio Moro - condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poderá rachar a base de apoio de Jair Bolsonaro junto aos militares. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, militares descontentes com o governo estão utilizando as redes sociais para defender a "terceira via” por meio de uma chapa formada por Moro e Santos Cruz.

Segundo a reportagem, o grupo, batizado de “3V” em alusão à terceira via, reúne oito nomes de peso das Forças Armadas. Apesar da maioria estar na reserva, ao menos um deles , identificado como um coronel do Exército, pertence aos quadros da ativa. Além das conversas virtuais, o grupo já teria se reunido em três ocasiões em apartamentos de generais no Plano Piloto, em Brasília.

Um dos objetivos deste grupo de militares é impedir uma vitória de Lula, que hoje lidera todas as pesquisas eleitorais. “A terceira via é uma boa solução para o impasse que vivemos. Há um medo grande da volta do PT, da esquerda”, disse o general da reserva Paulo Chagas. “Não passamos de eleitores engajados, nosso papel é difundir nosso pensamento e mostrar que não existe um caminho só, que a gente pode e deve evoluir. Vejo muitos militares que concordam que Bolsonaro foi uma decepção, preferiu reimplantar o presidencialismo de coalizão. A essência política não mudou nada”, completou.

PUBLICIDADE

Além de Santos Cruz e Paulo Chagas, também estão no grupo o general Maynard de Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, o general Lauro Luís Pires da Silva, o coronel Walter Felix Cardoso, ambos ex-assessores da SAE, o general Marco Aurélio Costa Vieira. ex-secretário nacional do Esporte, além do capitão de Mar e Guerra dos Fuzileiros Navais Álvaro José Teles Pacheco.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE