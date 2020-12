Militares dos EUA acompanharam simulação de guerra do Exército brasileiro na Amazônia

247 - O exercício do Exército brasileiro realizado em setembro, que simulou uma guerra na Amazônia, foi acompanhado por militares dos Estados Unidos. A informação é da coluna da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo.

“Informo que, fruto de acordo de reciprocidade de participação em manobras, militares dos Estados Unidos da América acompanharam como observadores”, informou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva em resposta a um requerimento feito pelo líder do PT na Câmara, deputado Ênio Verri.

A reportagem ressalta que a maioria dos questionamentos feitos pelos parlamentares não foi respondida, como a que indagava se Mike Pompeo foi avisado sobre a simulação. O exercício, que custou R$ 6 milhões, envolvia simulações de combate do “país vermelho contra o país azul”.

O jogo de guerra contou com a participação de 3,6 mil militares e foi realizado entre os dias 8 e 22 de setembro. No dia 18, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, fez uma visita a Roraima, região de fronteira com a Venezuela, na área em que a simulação acontecia.

Simultaneamente, o governo Jair Bolsonaro descredenciou diplomatas da Venezuela que atuavam no Brasil.

