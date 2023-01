Milton Steagall, maior doador de campanha do governador de Roraima, é acusado de ataques indígenas

Apoie o 247

ICL

247 - O maior doador para a campanha do governador de Roraima, Antonio Denarium (Progressistas), foi o empresário Milton Steagall, acusado de ataques ao povo indígena ianomâmi.

Steagall é CEO e um dos donos da gigante do agronegócio Brasil Bio Fuels (BBF), empresa que já foi acusada de promover ataque armado contra indígenas do povo Tembé, no nordeste do Pará.

Em novembro de 2022, o povo Tembé denunciou uma ação violenta realizada por seguranças armados da BBF na Terra Indígenas de Turé-Mariquita. De acordo com reportagem do Metrópoles , pelo menos 10 homens fortemente armados atiraram na direção de um grupo de indígenas homens, mulheres e crianças, enquanto avançavam sobre o território.

Steagall foi o maior doador da campanha do governador reeleito de Roraima em 2022, atrás apenas do próprio partido de Denarium, o Progressistas, que contribuiu com R$ 3 milhões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.