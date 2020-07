Ministério da Educação demite assessores ligados aos olavistas

Sob o comando do professor e pastor Milton Ribeiro, o Ministério da Educação exonerou quatro ex-assessores especiais do ex-ministro Abraham Weintraub, aliado olavista edit

247 - Em meio a uma crise do governo com a ala ideólogica ligada ao guru Olavo de Carvalho, o secretário-executivo do MEC (Ministério da Educação), Victor Godoy Veiga, exonerou quatro ex-assessores especiais do ex-ministro Abraham Weintraub, aliado olavista.

Em decisão publicada nesta segunda-feira (27) no DOU (Diário Oficial da União) exonerando Auro Hadano Tanaka, Eduardo André Brito Celino, Sérgio Henrique Cabral Sant'ana e Victor Sarfatis Metta.

Após a demissão de Weintraub, em 18 de junho, Jair Bolsonaro indiciou o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o MEC, ligado à ala militar do governo. Porém, foi exonerado antes de assumir a pasta por uma série de inconsistências em seu currículo.

Em 10 de julho, Bolsonaro nomeou o professor e pastor da Igreja Presbiteriana Milton Ribeiro. Teólogo e Advogado, Ribeiro é ex-vice reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

