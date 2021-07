Ministério da Justiça e PF mudam orientação e param de abrir inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional

O objetivo é afastar críticas de que a corporação está sendo usada para fins políticos, mesmo com tentativas de aparelhamento por parte do governo Jair Bolsonaro edit

247 - Acusada de trabalhar para investigação de oposicionistas ao governo Jair Bolsonaro, a Polícia Federal estuda uma forma de evitar apurações com base na Lei de Segurança Nacional (LSN). O objetivo é afastar críticas de que a corporação está sendo usada para fins políticos. A orientação é contrária às das gestões de Sérgio Moro e André Mendonça no Ministério da Justiça. A informação sobre a nova diretriz da PF foi publicada pela coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

Em quase quatro meses de gestão, o ministro Anderson Torres não determinou a abertura de inquérito algum com base na LSN. Depois que ele assumiu a pasta, no fim de março, a PF levou para o ministro o incômodo que as investigações abertas com base na LSN despertaram no órgão.

O número de inquéritos abertos pela Polícia Federal com base na LSN aumentou 285% nos dois primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, em comparação ao mesmo período dos governos da presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, e de Michel Temer.

