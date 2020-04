Ministério da Saúde cadastra veterinários para combater o coronavírus

Avanço da pandemia fez com que o Ministério da Saúde solicitasse ao Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) o cadastro dos profissionais para atuarem junto ao SUS. Segundo o CFMV, foram disponibilizados dados de 140 mil veterinários de todo o País edit

247 - O Ministério da Saúde irá cadastrar médicos veterinários para atuarem no enfrentamento ao avanço da pandemia do novo coronavírus no país. Para isso, o ministério já solicitou que o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) envie o cadastro dos profissionais de maneira que eles possam atuar junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto durar a pandemia. Segundo o CFMV, foram disponibilizados dados de 140 mil veterinários de todo o País.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os dados fornecidos pelo CFMV serão cruzados com os de um formulário eletrônico que será disponibilizado pelo ministério ainda nesta quinta-feira (2). Por meio de um comunicado oficial, a pasta ressaltou, ainda, “o caráter obrigatório do cadastramento dos profissionais e da participação na capacitação”.

Ainda conforme a reportagem, o CFMV já havia criado um cadastro nacional onde listava os equipamentos veterinários que podem ser usados no combate à pandemia, como ventiladores mecânicos, concentradores de oxigênio e monitores multiparamétricos.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso