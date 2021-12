Ministério da Saúde diz que vacinação de crianças contra Covid pode começar em janeiro

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde afirmou nesta segunda-feira (27) que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19 poderá começar em janeiro. Por meio de nota, a pasta diz ser a favor da inclusão deste público no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). A decisão será formalizada em 5 de janeiro.

"A recomendação do Ministério da Saúde é pela inclusão das crianças de 5 a 11 anos na Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), conforme posicionamento oficial da pasta declarado em consulta pública no dia 23 de dezembro e reforçado pelo ministro da Saúde em manifestações públicas", diz a nota. "No dia 5 de janeiro, após ouvir a sociedade, a pasta formalizará sua decisão e, mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve iniciar ainda em janeiro", complementa o texto.

O posicionamento do ministério torna-se ainda mais relevante diante da postura de Jair Bolsonaro, que ataca a decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de liberar a imunização de crianças e que já até mesmo garantiu que não vacinará sua filha, Laura, que tem 11 anos.

Ao Supremo Tribunal Federal (STF), a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, argumentou que a vacina contra a Covid-19 para crianças “é segura”. "Antes de recomendar a vacinação [contra a] Covid-19 para crianças, os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada”, destacou Rosana.

A Associação Médica Brasileira (AMB) também se disse “integralmente a favor” da vacinação de crianças.

