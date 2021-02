Ministério da Saúde prepara material para embasar uso da cloroquina contra a Covid-19

Ministério da Saúde está preparando uma série de materiais para embasar o uso de medicamentos, como cloroquina, sem eficácia científica comprovada no combate à Covid-19. Funcionários da pasta teriam recebido orientação para encontrar dados para justificar o uso dos remédios edit

247 - O Ministério da Saúde está preparando uma nova série de materiais para embasar o uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada no combate à Covid-19, como a cloroquina e a hidroxicloroquina. Segundo reportagem da jornalista Bela Megale, de O Globo, funcionários da pasta teriam confirmado que receberam orientação para encontrar dados que justifiquem o uso dos remédios.

A reportagem destaca que o material recomendando o uso das drogas no tratamento precoce da Covid-19 deveria ter sido apresentado na semana passada, mas o material ainda está em elaboração.

No mês passado, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello disse que nunca estimulou o uso dos medicamentos. O ministro foi desmentido pouco depois por reportagens publicadas pela imprensa que mostraram ele defendendo a utilização da cloroquina no combate à doença. O ministério também vem recomendando o uso da cloroquina desde maio do ano passado.

Na semana passada, a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a conduta do militar na crise da falta de oxigênio hospitalar em Manaus (AM).

