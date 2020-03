Ministério da Saúde prevê aumento exponencial de casos de infecção por coronavírus no Brasil

Com 34 casos confirmados de infecção por coronavírus, Ministério da Saúde prevê que em duas semanas e meia haverá um aumento exponencial da propagação da doença edit

247 - O Ministério da Saúde prevê que nas próximas duas semanas haverá grande aumento de casos de infecção por coronavírus no país.

O cenário de aumento da epidemia no Brasil deve durar mais oito semanas.

O governo teme que exista nesse período um grande aumento da demanda por atendimento hospitalar, por isso o Ministério da Saúde pediu a "cinco hospitais filantrópicos de excelência no país que usem recursos e pessoal envolvidos hoje em projetos desenvolvidos no SUS no enfrentamento da epidemia", segundo a Folha de S.Paulo.