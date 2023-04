Ministério dos Direitos Humanos encontra bunker de Damares com cofre para armas e isolamento acústico

Apoie o 247

ICL

247 - Trabalhadores do Ministério dos Direitos Humanos descobriram a existência de um bunker próximo ao gabinete que, até 2022, era ocupado por Damares Alves. A sala apresenta fechadura eletrônica, paredes reforçadas, isolamento acústico e um cofre para armazenamento de armas, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Segundo documentos obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, a reforma do local teve um custo de R$17 mil, sendo solicitada em abril de 2021 pelo policial rodoviário federal Marco Aurélio Baierle, responsável pela segurança da ex-ministra.

O policial listou sete condições para a reforma da sala, dentre as quais incluíam isolamento acústico, fechadura digital biométrica, ar-condicionado independente, cofre para guardar armas e documentos, além de uma fragmentadora de papel. A obra foi aprovada no mês seguinte, porém, levou nove meses para ser concluída. Nesse período, o policial solicitou que o isolamento acústico fosse feito de tal forma que nenhum som pudesse ser ouvido fora da sala, com base no "nível da fala".

Em fevereiro de 2022, Baierle atestou ter recebido a sala reformada conforme solicitado. Posteriormente, reclamou que o isolamento sonoro não estava adequado, afirmando que "os sons externos estão audíveis no interior da sala, o que não atende ao solicitado". No entanto, o setor de Logística alegou que o serviço foi executado dentro das capacidades do ministério e de acordo com o que havia sido requisitado.

Procurada pela coluna, a equipe de Damares Alves respondeu que a sala foi importante para 'proteger sua vida'. "Damares Alves contava com proteção policial por sofrer ameaças à sua vida, desde o início de sua atuação à frente do ministério. A referida sala foi adequada, em cumprimento à orientação do Ministério da Justiça, para que os policiais federais pudessem armazenar seus equipamentos de segurança, bem como realizar as atividades necessárias a fim garantir a devida segurança à então ministra", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.