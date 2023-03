Ministério Público de Contas recorre de decisão do TCU e solicita que Bolsonaro devolva propina em até 5 dias

Apoie o 247

247 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) recorreu, nesta sexta-feira (10), da decisão do ministro Augusto Nardes e solicitou que Jair Bolsonaro (PL) devolva as joias "dadas" ao ex-chefe do Executivo pelo governo da Arábia Saudita e incorporadas ao seu acervo pessoal, em um prazo de até cinco dias. As informações são do Metrópoles.

Além das joias, o procurador também solicitou a devolução de um fuzil que, de acordo com o jornal Metrópoles, Bolsonaro teria trazido consigo ao entrar no país após visitar a Arábia Saudita.

O subprocurador do MP de Contas Lucas Rocha Furtado diz que “diante do quadro, o presente agravo é para requerer a reconsideração da decisão de vossa excelência, no sentido de que os bens que estão de posse do ex-presidente Jair Bolsonaro sejam imediatamente restituídos à guarda da União, no prazo de até 5 dias”.

Ele recomendou que os bens, tanto as joias quanto o fuzil, sejam reincorporados ao patrimônio da União e periciados devidamente, a fim de que sejam tomadas medidas criminais cabíveis.

“Posteriormente, as armas podem ser confiadas ao Exército ou à Polícia Federal, que são órgãos experientes na guarda desse tipo de bem, e as joias podem ser expostas em algum museu público (até, eventualmente, o museu do próprio TCU), tomadas as devidas providências de segurança, ou, alternativamente, tais bens podem ser colocados a venda em leilão, com a destinação dos recursos arrecadados em prol dos programas sociais do atual governo, como Minha Casa Minha Vida ou o Bolsa Família".

