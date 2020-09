Ministério Público do Rio deve apresentar denúncia contra Flávio Bolsonaro em duas semanas

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro programou a apresentação da denúncia contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas para a semana de 21 a 25 de setembro.

O filho de Jair Bolsonaro deve ser denunciado pelos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Um fator que tem pesado para que a denúncia contra Flávio seja oferecida ainda neste mês é a eleição do próximo procurador-geral de Justiça do Estado, que acontece no fim do ano, informa a jornalista Bela Megale no Globo. Integrantes do MP do Rio avaliam que o processo de Flávio Bolsonaro está se refletindo na eleição interna.

Nas últimas semanas, as especulações sobre uma possível intervenção do governo Bolsonaro na escolha do próximo chefe do MP do Rio aumentaram.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.