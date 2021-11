Ministério Público é favorável à condenação de blogueiro bolsonarista por crime de difamação contra o PSOL

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Paraná se manifestou pela condenação do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio Filho por crime de difamação contra o PSOL. Em abril de 2020, Eustáquio divulgou que o partido estaria ligado ao autor da suposta facada dada em Bolsonaro em 2018, Adélio Bispo.

O blogueiro disse, em publicação no portal Renews, haver suspeitas de que o partido e o ex-deputado federal Jean Wyllys eram "os mandantes do crime que tentou tirar a vida do presidente". "Um braço político ligado ao PSOL [e] a Jean Wyllys surge como forte indício de que Adélio não agiu sozinho", escreveu.

De acordo com o Ministério Público, Oswaldo Eustáquio Filho teve dolo de macular a honra objetiva da legenda, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.



