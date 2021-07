Ministério Público Eleitoral diz que Bolsonaro ofendeu honra de Lula e antecipou campanha eleitoral

Ao atacar Lula no Maranhão, Bolsonaro antecipou a campanha. Ministério Pùblico Eleitoral acatou parcialmente representação do PCdoB que o acusa de fazer propaganda eleitoral antecipada edit

247 - O Ministério Público Eleitoral (MPE) manifestou-se pela parcial procedência de uma representação contra Jair Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada.

Em discurso durante visita ao Maranhão no dia 21 de maio, o ocupante do Palácio do Planalto atacou adversários nas eleições de 2022.

Na ocasião, Bolsonaro disse que para o ano que vem já havia uma chapa formada: "O ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice".

De acordo com o entendimento do MPE, Bolsonaro ofendeu a honra de Lula, seu principal opositor na disputa eleitoral do próximo ano, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O MPE sugere a condenação de Bolsonaro à sanção de multa.

