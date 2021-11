Ministério Público faz cobrança ao governo após denúncias de abandono do povo Yanomami

Garimpo ilegal prejudicou a saúde dos Yanomami, que sofrem com malária, desnutrição e o abandono do governo federal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A grave situação na saúde do povo Yanomami, com crianças desnutridas, malária e avanço do garimpo ilegal em comunidades, fez com que o Ministério Público Federal em Roraima recomendasse, nesta segunda-feira (15), que o Mistério da Saúde faça um plano de reestruturação da assistência básica para reverter o cenário.

O governo agora tem um prazo de 90 dias para a reposta, e, caso ela não ocorra, foi sugerido intervenção.

A recomendação, editada em parceira com o MPF do Amazonas, cobra que esse plano contemple o reforço no quadro de funcionários que atuam dentro da reserva; a logística aérea adequada para atender as comunidades; a auditoria na contas do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y) e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ambos subordinados ao Ministério da Saúde, para identificar como o dinheiro está sendo usado, informa o G1.

PUBLICIDADE

No meio da Amazônia, garimpeiros ilegais destroem a floresta em busca de ouro, enquanto indígenas que vivem em comunidades isoladas geograficamente e de difícil acesso sofrem com falta de assistência regular de saúde.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE