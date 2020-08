Ministério Público Federal marca acareação entre Flávio Bolsonaro e Paulo Marinho

Investigação sobre vazamento de informações sigilosas pode dar um passo adiante com a acareação entre o empresário Paulo Marinho e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), marcada para 21 de setembro edit

247 - O procurador Eduardo Benones expediu intimação direcionada a Flávio Bolsonaro para a acareação com o empresário Paulo Marinho.

Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro informou que ele ainda não foi intimado para a acareação e reforçou "a prerrogativa legal dos parlamentares federais de ajustar dia e hora da sua conveniência com as autoridades para a realização de depoimentos". O senador já foi ouvido pelos investigadores há um mês e negou ter recebido informações vazadas sobre a operação, informa O Globo.

Paulo Marinho também informou que ainda não foi notificado oficialmente sobre a data.

Paulo Marinho afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo em maio que ouviu de Flávio, em dezembro de 2018, um relato de que a operação Furna da Onça foi comunicada com antecedência a membros da equipe do parlamentar por um delegado da PF.

Os documentos que embasaram a Furna da Onça foram responsáveis por revelar as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho do presidente Jair Bolsonaro. Queiroz também depôs sobre o caso, em junho, e disse desconhecer o vazamento.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.