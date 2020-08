Ministério Público impõe sigilo temporário sobre dados da Lava Jato

247 - O relator do pedido da OAB para investigar a força-tarefa da Lava Jato do Paraná no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), Otávio Rodrigues, decidiu impor sigilo sobre os dados dos grupos que serão coletados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e deve liberá-los à medida que analisá-los.

A PGR já está em poder das primeiras informações adquiridas em Curitiba. São mais de mil páginas com relatórios de diligências e cópias de processos licitatórios, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.