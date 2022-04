Ministério Público pede arquivamento de denúncia contra Aloizio Mercadante

Ação envolve as gravações do ex-ministro com um assessor do então senador Delcídio do Amaral. MPF afirma que “faltam elementos mínimos a justificar a abertura de um processo penal” edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) solicitou a rejeição da denúncia contra o ex-ministro Aloizio Mercadante, no caso envolvendo as gravações do ex-ministro com um assessor do então senador Delcídio do Amaral. No pedido de arquivamento, o MPF afirma que “faltam elementos mínimos a justificar a abertura de um processo penal” contra Mercadante.

No pedido de arquivamento, o MPF reconhece os argumentos da defesa de Mercadante e afirma que a promessa de apoio político ou jurídico, constante do diálogo, “se insere totalmente no campo da licitude, eis que não há nada de ilegal em pedir ou encorajar uma Casa Legislativa a apoiar uma medida x ou y ou a realizar uma determinada moção. Trata-se do exercício regular do poder político”.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Mercadante disse reafirmar a confiança na Justiça. "Esperamos que esse pedido de arquivamento receba o mesmo destaque na imprensa, que foi dado à falsa acusação feita contra Mercadante, a partir de gravações parciais e editadas, como sempre denunciamos", diz a assessoria do ex-ministro.

