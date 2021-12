Ministério Público suspeita que atos do general Heleno preparam terreno para mineração em terra indígena

Apoie o 247

247 - Integrantes do MPF (Ministério Público Federal) suspeitam que as autorizações do ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, para pesquisa de ouro em uma das áreas mais preservadas da Amazônia buscam preparar terreno para a mineração em terras indígenas, proposta defendida por Jair Bolsonaro.

A suspeita de procuradores da República que atuam na região amazônica, é reforçada pelo fato de Heleno ter permitido o avanço do garimpo num lugar onde há predominantemente terras indígenas e também pela característica dos empreendimentos, que envolvem pesquisa, prevista no projeto de lei enviado por Bolsonaro ao Congresso em 2020, informa a Folha de S.Paulo.

O general Heleno já autorizou 81 projetos de garimpo desde o início do governo Bolsonaro.O ministro do GSI é secretário-executivo do Conselho de Defesa Nacional, um colegiado que orienta o presidente da República sobre assuntos de defesa e soberania. É o secretário que concede os chamados assentimentos prévios, com aval a projetos na faixa de fronteira, numa largura de até 150 quilômetros.

Representantes dos indígenas na região, além de organizações ambientais e de parlamentares no Congresso, ingressaram com representações na PGR (Procuradoria-Geral da República), no MPF, na Justiça, no STF (Supremo Tribunal Federal) e no próprio Congresso para tentar barrar os atos do general Heleno.

