Ministra da Agricultura é atacada por gabinete do ódio por defender negócios com China

247 - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina tem sido alvo de uma escalada de ataques na internet, que têm origem no gabinete do ódio, o grupo do Palácio do Planalto que dispara impropérios e fakenews contra adversários reais ou imaginários de Jair Bolsonaro.

Tereza Cristina defende o incremento de negócios do Brasil com a China, alvo dos ataques de Eduardo Bolsonaro e do ministro da Educação, Abraham Weintraub, indica reportagem de O Estado de S.Paulo.

A China é a maior importadora de soja do Brasil. No ano passado, foi responsável por 80% das compras do produto e pela entrada de R$ 20 bilhões no setor. Integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura, ligada à ministra, dizem que nunca é hora de brigar com a China, muito menos em tempos de pandemia por covid-19.

A grande preocupação, não só da ministra, mas de toda a agricultura, é que os Estados Unidos entrem no vácuo e se habilitem como principal exportador para a China, tirando mercado brasileiro.

