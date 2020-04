Ministro astronauta desafia a ciência e anuncia remédio contra o vírus

247 - O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes, afirmou que um medicamento com 94% de eficiência contra o coronavírus em testes laboratoriais feitos por cientistas brasileiros pode estar disponível para a população na metade de maio. Sete hospitais participam do protocolo de pesquisa do medicamento, que não teve seu nome revelado pelo ministério. O Brasil tem ao menos 35 mil confirmações e 2,2 mil mortes causadas pela covid-19.

"Não posso te falar ‘pra participar você toma o remédio e pode ir pra casa’, tem que ficar em observação muito rígida. O remédio tem que ser dado no momento exato, tem uma série de exames que eles vão fazer por dia nesses pacientes. Quando você tá falando de 500 pacientes, isso daí, a gente tá estimando que dure quatro semanas pra correr, digamos assim, esses 500 pacientes no teste", estima o ministro em entrevista à CNN Brasil.

Os médicos ficarão testando os efeitos da droga aos pacientes durante cinco dias. As pessoas estudadas continuarão internadas por duas semanas. De acordo com o ministro, o remédio "não tem efeitos colaterais graves". "Então, aí os médicos podem receitar aquele remédio pro Coronavírus. Esse processo todo, então a gente imagina que posteriormente essas quatro semanas, lá pelo meio de maio que esteja terminado, o que vai ser muito bom".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.