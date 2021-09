Ministro bolsonarista, Tarcísio de Freitas admite que pode se candidatar ao Senado

Apoie o 247

247 - O ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, admitiu que pode se candidatar ao Senado nas eleições do próximo ano. De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, apesar de Jair Bolsonaro incentivar que ele dispute o governo de São Paulo, Tarcisio estaria propenso a disputar uma vaga no Legislativo pelos estados de Goiás ou Mato Grosso.

"Vou caminhar junto com o presidente. Não sei se exatamente num governo de Estado, não sei se exatamente em São Paulo. De repente no Parlamento, de repente em Goiás. Por exemplo, por que não o Senado em Goiás?", disse Tarcísio, que também citou o Mato Grosso como uma possibilidade.

"Mas sempre na lógica: o que ajuda mais o presidente, onde a gente tem que estar para caminhar junto do presidente? Quais são as melhores combinações de palanque em cada um dos Estados? É essa a melhor combinação que nós temos que buscar", ressaltou.

Ele também disse que poderá permanecer à frente de um ministério caso Bolsonaro seja reeleito. "É uma possibilidade [se licenciar de um eventual mandato de senador para voltar como ministro]. Adoraria ver isso tudo ser concretizado lá na frente. Então me parece ser uma alternativa interessante", disse.

