Ministro da Agricultura cancela participação na 'Agrishow' após presença de Bolsonaro ser confirmada

247 - O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, cancelou sua participação na cerimônia de abertura da Agrishow, maior exposição de tecnologia agropecuária da América Latina, que será aberta o dia 1 de maio, em Ribeirão Preto (SP), após ser informado que Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estarão presentes no evento.

Segundo o jornal Valor Econômico, a confirmação da ida de Bolsonaro ao evento foi informada por telefone ao ministro pelo presidente da Agrishow, Francisco Maturro, na terça-feira (24).

“Era minha obrigação informar o ministro do movimento que está acontecendo em Ribeirão Preto, e não é um movimento pequeno. Ligamos com a preocupação de informá-lo de que o ex-presidente virá à feira e queremos apenas informar que pode haver um constrangimento para todo mundo. Ainda informei que haverá uma reunião da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), na terça-feira, e convidei para que permanecesse em Ribeirão para essa reunião. Ele agradeceu e a conversa se encerrou. Foi uma conversa rápida”, disse Maturro, de acordo com a reportagem.

Maturro, porém, disse considerar "fundamental” a participação de Fávaro no evento. “Ele é o ministro da Agricultura e será bem-vindo. Preciso que ele venha na abertura, é importante para nós, fundamental”, afirmou. Segundo a assessoria do ministério, Fávaro não irá à abertura e nem deverá comparecer ao evento em nenhum outro dia.

Ainda conforme a reportagem, Fávaro pretendia aproveitar a Agrishow para anunciar “a liberação de mais de R$ 400 milhões de suplementação orçamentária para equalizar juros de linhas de investimentos do Plano Safra 2022/23”.

Diversas linhas de investimento do Plano Safra 2022/23, anunciado pelo governo Bolsonaro, foram fechadas no ano passado em função do esgotamento precoce dos recursos alocados para custear a subvenção dos juros do programa.

A expectativa, agora, é que o anúncio da suplementação seja incorporado a uma maior, no valor de R$ 1 bilhão, que está em discussão com o Ministério da Fazenda.

